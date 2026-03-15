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Avis de décès

15 mars 2026 Actualité

  • Le Président du Groupe Consulting – Mbagnick Diop
  • Le Directeur de Rewmi Network – Moustapha Diop
  • Mme Mbène Fam – Directrice Commerciale du Groupe Promo Consulting
  • Mme Diop Fama Lo – Directrice marketing du Groupe Promo Consulting
  • Mme Isseu Sow – Directrice VIP Events
  • Le Cabinet du Président
  • L’ensemble du personnel du Groupe Promo Consulting et Rewmi Network ont la profonde douleur de vous faire part du décès leur proche collaboratrice, amie, sœur et fille Madame Sall Amsita Ndoye, directrice des opérations du GPC, survenu le samedi 14 mars 2026.

L’enterrement a eu lieu cd dimanche au cimetière musulman de Yoff. Union de prières pour le repos de son âme


Fatiha + 11 Liklass

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