Ayant survécu au fanatisme religieux : Le Sénégal est-il en train de basculer dans le fanatisme politique ?

Dans cette bataille politique entre Macky et Sonko, tout se passe comme si les cadres du Pastef se sentent obligés de devoir être arrêtés pour prouver leur ferme engagement aux côtés de leur leader. Exaspérés par le traitement subi par ce dernier et impuissants devant la force publique de coercition, beaucoup se disent qu’il est important de se lancer dans la bataille, d’être en première ligne, histoire certainement de voir inscrit leurs noms parmi ceux qui se sont sacrifiés.

Autrement, comment comprendre la sortie de Bilal Diatta, Maire de Keur Massar Sud qui d’ailleurs a tapé tellement fort sur son bureau lors de son speech qu’il a fait tomber les micros des journalistes? Il disait par ailleurs qu’il n’a pas peur de mourir pour la cause. Et il n’est pas le seul pastéfien dans ce cas de figure. Ce qui, du reste, explique la vague d’arrestations dans leurs rangs. Personne ne met plus de gants. On se jette dans la marre à crocodiles, là où on est sûr que ses adversaires, à l’affût, ne râtent aucune occasion de sévir.

Tout se passe comme s’ils réclamaient le droit d’être martyrs. Ils affichent ainsi toute leur détermination, mieux leur engagement sans faille dans ce projet de rupture qui compte pousser Macky et ses ouailles à la retraite.

Malheureusement, dans ce face-face, ceux qui ont la malchance de critiquer l’un des camps se voient tout de suite taxés d’être de l’autre côté. On en veut à l’autre parce qu’il ne pense pas comme vous. Et ce fanatisme politique est également perceptible dans les rangs du pouvoir. Les mêmes méthodes sont utilisées par certaines franges de la majorité, histoire d’apporter la réplique à ses adversaires.

C’est ce qui fait que la tension perdure et qu’elle va difficilement s’estomper. Or, il est important de se rappeler que notre pays a toujours été à l’abri du fanatisme religieux malgré la présence de la religion dans toutes les sphères de la société. Jamais ici les religieux ont usé de violence même quand certains de leurs guides ont eu maille à pâtir avec la Justice. Hommages aux Moustachidines, aux Thiantacounes, etc.

Leurs attitudes républicaines en des moments difficiles où leurs leaders ont eu des difficultés, est à saluer à leur juste valeur. Et ils ne sont sans doute pas les seuls. Car, c’est la somme de ses sacrifices qui a jusqu’ici permis à ce peuple de rester soudé et de transcender les contradictions.

Alors, c’est n’est pas maintenant que l’on va verser dans un autre fanatisme, celui-là politique avec son lot de violences, de répressions policières et ses séries de procès.

Assane Samb