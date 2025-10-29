Babacar Fall libéré pour raisons médicales

Partager Facebook

Arrêté ce matin pour avoir fait une interview avec Madiambal Diagne déclaré fugitif, Babacar Fall a été relâché après avoir piqué une crise.

Il a été constaté, selon nos confrères de Yoor-Yoor, que son état de santé n’était pas compatible avec la détention.

Il a donc été libéré sans aucune charge retenue contre lui.