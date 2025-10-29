Uploader By Gse7en
Babacar Fall libéré pour raisons médicales

29 octobre 2025 Actualité

Arrêté ce matin pour avoir fait une interview avec Madiambal Diagne déclaré fugitif, Babacar Fall a été relâché après avoir piqué une crise.

Il a été constaté, selon nos confrères de Yoor-Yoor, que son état de santé n’était pas compatible avec la détention.


Il a donc été libéré sans aucune charge retenue contre lui.

un commentaire

  1. Zarra
    30 octobre 2025 at 11:06

    Dommage ,qu’il ne fait pas du journalisme, mais du banditisme à outrance ( toutes leurs informations tournent autour de l’homme). Un journaliste est celui qui respecte la déontologie par des informations fiables. Au Sénégal nous pouvons noter des personnes modeles qui ont servi avec panache la corporation tout en faisant honneur à leur redaction. En ces moments ,pas n’importe qui d’ouvrir une radio , d’autant plus que le perfectionnement et la formation étaient permanents .

    Répondre

