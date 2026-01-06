Baisse des exportations et des importations au Sénégal en novembre 2025

Partager Facebook

Selon des informations relayées par Sika Finances, un média spécialisé dans la finance, les exportations du Sénégal ont connu une forte baisse en novembre 2025, atteignant 323,6 milliards de FCFA, soit une diminution de 53% par rapport au mois précédent. Cette baisse est principalement due à la diminution des ventes à l’extérieur d’huiles brutes de pétrole, de produits pétroliers raffinés et d’or non monétaire. Les principaux produits exportés sont l’or non monétaire, les produits pétroliers raffinés, l’huile brute de pétrole et l’acide phosphorique.

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse, les Pays-Bas, le Mali, l’Italie et l’Inde. Les exportations vers ces pays ont contribué à atténuer l’ampleur de la baisse.

Toutefois, la même source renseigne que les importations du pays ont également baissé à la même période, atteignant 713,3 milliards de FCFA, soit une baisse de 10,5% par rapport au mois précédent. Cette diminution est principalement due à la baisse des achats à l’extérieur de produits pétroliers raffinés, de matériels de transport et de machines et appareils.

Le solde de la balance commerciale du Sénégal s’établit à -389,7 milliards de FCFA en novembre 2025, contre -107,8 milliards de FCFA en octobre 2025. Le cumul du solde commercial sur les 11 premiers mois de 2025 s’établit à -1 624,4 milliards de FCFA, contre -2 934,3 milliards de FCFA à la même période en 2024.

Enfin, Sika Finances souligne que les données de l’ANSD montrent que les exportations du Sénégal ont diminué de 28,5% par rapport à novembre 2024, tandis que les importations ont augmenté de 23,8%. À noter que les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Chine, la France, l’Inde, la Russie et les États-Unis.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com