Baisse du prix du riz brisé ordinaire à Dakar : Le Kg passe de 350f CFA à 300f

Dans un communiqué publié récemment, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du commerce et de l’industrie, a annoncé une mesure importante pour soulager les ménages sénégalais en baissant le prix du riz brisé ordinaire.

En effet, à compter du 06 janvier 2026, le prix du kilogramme de riz passera de 350 francs CFA à 300 francs CFA dans la région de Dakar. Dans les autres régions du pays, le prix sera majoré d’un différentiel de transport déterminé par chaque Conseil régional de la Consommation.

Selon Dr Serigne Gueye Diop, cette décision vise à améliorer le pouvoir d’achat des ménages et à renforcer la sécurité alimentaire nationale, le riz étant un aliment de base pour la majorité des Sénégalais.

Le ministère a également annoncé, dans la foulée, que les contrôles sur les marchés seront intensifiés pour assurer la mise en œuvre effective de cette mesure et prévenir les abus. Le ministre en charge du commerce précise, à cet effet, que les acteurs du secteur, notamment les importateurs, grossistes et détaillants, sont tenus de respecter le nouveau prix.

Enfin, le gouvernement indique qu’il poursuivra sa surveillance de l’évolution des prix des produits alimentaires et mettra en œuvre des mesures supplémentaires si nécessaire pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

