BAL 2022 : le SLAC craque, le DUC chute

Ce devait être le choc de la deuxième journée de la BAL, la Basketball Africa League, mais il n y a pas eu match mardi à Dakar entre l’US Monastir et le SLAC de Guinée.

Les Tunisiens, finalistes de la dernière édition, remportent facilement cette deuxième rencontre de la conférence Sahara.

Après un premier quart-temps d’observation, Ater Majok et ses coéquipiers ont étouffé le SLAC. Le champion de Guinée n’inscrivant que 5 petits points sur le deuxième quart. L’écart final de 20 points était atteint dès la mi-temps.

Avec un jeu rapide et une bonne adresse, les Usémistes ont nettement dominé le second acte pour asseoir leur victoire, 76-55. Un succès logique qui confirme le club finaliste de la saison dernière parmi les favoris de la BAL saison 2. Quant à Marcus Crawford et au SLAC, ils retrouveront le parquet dès ce mercredi pour se relancer face au REG rwandais.

Dans l’autre rencontre du soir, les Sénégalais du DUC ont concédé une deuxième défaite de rang malgré une Dakar Arena surchauffée. Les étudiants du coach Parfait Adjivon s’inclinent 98-92 face au Ferroviario de Beira.

Les Mozambicains avaient été battus de justesse par Monastir dimanche. Ils confirment leurs ambitions pour cette première participation à la BAL. Mention spéciale à l’Américain Jermelle Kennedy auteur de 27 points