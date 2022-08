Ballon d’Or 2022 : Sadio Mané sur le podium, ce vendredi

La liste des nominés du Ballon d’Or a été dévoilée ce vendredi et la liste des joueurs nominés pour le titre de Joueur de l’année en 2022 a été dévoilée. Un titre qui se basera sur les compétitions organisées par l’UEFA, notamment la Ligue des champions, l’Europa League et l’Europa League Conférence.

Les sénégalais peuvent être fier car Sadio Mané figure également parmi les favoris après sa prestation et son sacre lors de la dernière CAN mais aussi la League Cup et la Coupe d4angleterre. Sadio Mané a aussi remporté le ballon d’Or africain. Ce vendredi, France Football va dévoiler les listes des footballeurs en compétition.

Le ballon d’Or sera remis aux victorieux le 17 octobre 2022. Le magasin remettra quatre trophées ballon d’Or masculin, ballon d’Or féminin, Trophée Yachine (meilleur gardien) et trophée Kopa meilleur jeune.

Parmi les favoris figure Karim Benzema, Sadio Mané, Thibaut Courtois, Vinicius ou Erling Haaland. Karim Benzema après son doublé en ligue des champions-Liga et saison exceptionnelle, semble promis pour prendre la place de Lionel Messi. Mais aussi sa prestation en Supercoupe d’Europe peut renforcer l’évidence. Pour le trophée du meilleur gardien Thibaut Courtois reste le favori. Il a été décisif en Ligue des Champions avec son club Réal mais aussi pour les autres compétitions.

Pour le trophée Kopa, les deux joueurs Vinicius Junior et Erling Haaland âgés respectivement de 21 ans sont les favoris.