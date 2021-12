Bambey: Pape Diouf et Pape Mbodj battent campagne contre BBY

A Bambey, les partisans du Président de la République Macky Sall n’émettent plus sur la même longueur d’onde. Des responsables du parti présidentiel et autres alliés refusent de suivre le mot d’ordre… présidentiel. C’est le cas de l’ancien ministre Pape Diouf et le frère de Madame Aïda Mbodj, Pape Abdou Khadre Mbodj dit Pape Mbodj. Ces deux personnalités politiques refusent catégoriquement de s’aligner derrière le Maire sortant et, non moins, candidat investi par la Coalition présidentielle,le Benno Bokk Yakkar, M.Gana Mbaye. Le premier nommé, Pape Diouf, ex- édile de Bambey, jouit, aujourd’hui, les largesses du pouvoir comme Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Recouvrement (SNC). N’empêche, il a fait bande à part en soutenant visiblement le candidat de la grande Coaliton » Gueum Sa Bopp » à Bambey, en l’occurrence, Moreau Diallo. Selon nos sources, les réunions de cette Coalition se tient même au sein de sa permanence. Le second, Pape Mbodj, ancien député apériste fait, lui aussi, fi de la consigne de Macky en faisant de même. Il soutient ouvertement le candidat de YAW. Sa propre femme figure en bonne position sur la liste des investis de YAW à Bambey.Pourtant, M.Mbodj bénéficie des privilèges de l’Etat en gérant une société qui s’active dans les carrières.

Cette attitude démotive certains partisans de la Coalition présidentielle. La direction du parti présidentiel et de sa Coalition doit alors les rappeler à l’ordre avant qu’il ne soit trop tard.