Barthélemy Dias : «Aucun véhicule de plus de 5 ans ne rentrera au Sénégal

15 septembre 2025 Rewmi.com

Barthélemy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, poursuit actuellement sa tournée politique à New York, aux États-Unis, où il a fermement rejeté la mesure du gouvernement Sonko relative à l’importation de véhicules anciens.

Lors d’une rencontre avec la diaspora sénégalaise à New York, il s’est exprimé sur la question de l’importation au Sénégal de véhicules de plus de 10 ans, une décision récemment prise par le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.


Barthélemy Dias a clairement rejeté cette mesure, affirmant avec fermeté qu’« aucun véhicule de plus de cinq ans ne rentrera au Sénégal ». Selon lui, une telle restriction permettrait au pays de réduire son empreinte carbone et de contribuer efficacement à la lutte contre les gaz à effet de serre.

