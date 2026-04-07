Barthélemy Dias renonce à sa nationalité américaine

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Le fils de Jean-Paul Dias croit dur comme fer en sa candidature à l’élection présidentielle de 2029. Dans Faram Facce, avant-hier, Barthélemy Dias a fait une annonce de taille. A une relance de l’animateur de l’émission, Pape Ngagne Ndiaye, qui lui rappelle qu’il est Américain, Barthélemy Dias répond : «je suis un Sénégalais. J’ai été naturalisé, je le reconnais». Avant de lâcher le scoop : «pour la petite histoire, j’ai introduit la procédure pour me débarrasser de ma nationalité». Petit conseil à Barth : est-ce qu’une candidature à l’élection présidentielle en vaut la peine ?