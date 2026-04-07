Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
barthelemy dias

Barthélemy Dias renonce à sa nationalité américaine

7 avril 2026 Actualité

Le fils de Jean-Paul Dias croit dur comme fer en sa candidature à l’élection présidentielle de 2029. Dans Faram Facce, avant-hier, Barthélemy Dias a fait une annonce de taille. A une relance de l’animateur de l’émission, Pape Ngagne Ndiaye, qui lui rappelle qu’il est Américain, Barthélemy Dias répond : «je suis un Sénégalais. J’ai été naturalisé, je le reconnais». Avant de lâcher le scoop : «pour la petite histoire, j’ai introduit la procédure pour me débarrasser de ma nationalité». Petit conseil à Barth : est-ce qu’une candidature à l’élection présidentielle en vaut la peine ?

Tags

Vérifier aussi

95697031 66850223

Foot: Le président de la Caf Patrick Motsepe attendu à Dakar

  Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, est attendu à …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved