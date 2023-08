Basket : Après sa démission à la tête de la sélection féminine, Tapha Gaye quitte la DTN

Après la sélection féminine, Tapha Gaye démissionne de la DTN, la Direction Technique Nationale. Ce qui marque son départ de toutes les instances de gestion du basketball sénégalais, après avoir conduit les Lionnes à l’Afrobasket 2023, avec au finish une finale perdue contre le Nigéria.

Tapha Gaye quitte le banc des Lionnes à l’issue de l’Afrobasket Kigali 2023 où le Sénégal a été battu en finale par le Nigeria. Une «der» marquée par un intérim mouvementé pour celui qui cumulait le poste de sélectionneur et de DTN.

Le désormais ex-sélectionneur national et DTN a acté sa démarche par une lettre que nous reprenons ci-dessous.

Monsieur le président de la fédération sénégalaise de Basket Ball, Je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de directeur technique national pour des raisons personnelles.

Tous mes remerciements et ma gratitude d avoir pensé à moi pour cette fonction combien prestigieuse.

Merci encore pour ces trois années de collaboration. Mes remerciements sincères à tous les membres du comité directeur et bonne chance pour l atteinte de vos objectifs futurs.

Celui qui a remporté à deux reprises le titre continental avec les Lionnes, en 2009 et 2015, espérait sans aucun doute connaître la même réussite au moment de prendre l’Equipe en main. Malheureusement, l’aventure, qui s’est achevée samedi dernier au Rwanda avec une défaite en finale face au Nigeria, a été rythmée par des hauts et des bas. Nommé Directeur technique national au lendemain de l’échec des Lionnes de Cheikh Sarr en finale de l’Afrobasket féminin 2019 à Dakar, face à la même équipe du Nigeria, Tapha Gaye, au retour du Mondial en Chine avec les Lions, s’est vu confier les rênes de la sélection féminine.

Ce retour n’aura pas été apprécié par tout le monde, du fait de la décision de la Fsbb qui a opté pour un statut de cumul, en permettant à Tapha Gaye d’être en même temps Dtn et coach des Lionnes. Une situation exceptionnelle cautionnée par l’ancien ministre des Sports, Matar Ba, qui a donné son feu vert à l’instance fédérale. Mais faut noter que juste avant de prendre sa décision, il y a eu un clash entre lui et l’ancien chargé de communication de la Fédération, El Hadji Sarr. Non content de la sortie de celui qui est devenu 3e vice-président de la Fsbb et qui avait promis de combattre le cumul, Mous­­tapha Gaye s’est alors déchargé sans gants sur ce dernier.

Par contre, il était difficile d’étouffer le cas de la meneuse des Lionnes, Cierra Dillard. Meilleure meneuse de l’Afrobasket 2023, l’Américaine, naturalisée peu avant le début de la compétition, a été au cœur d’une nouvelle polémique avec le sélectionneur, juste après la finale perdue face au Nigeria.

Pas contente de l’attitude de celui qui a tout fait pour qu’elle rejoigne la sélection, Cierra Dillard a surpris tout le monde en dénonçant le comportement de son coach lors de la finale. Sur son compte Instagram, juste après la finale, elle a balancé une bombe : «La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraîneur», a-t-elle écrit, via son compte Instagram. Avant d’ajouter : «C’est la première fois que je vois un entraîneur renoncer et abandonner son équipe à la mi-temps d’un match.» Un post qui a vite fait le tour du monde.

Désormais, chargé seulement de s’occuper de la Direction technique nationale, Mousta­pha Gaye aura vécu deux Afrobasket féminins très mouvementés. Il quitte ainsi le banc des Lionnes avec un titre de vice-champion 2023, ratant un 12e titre qui lui aurait permis, avec ses deux trophées en poche, d’entrer un peu plus dans l’histoire du basket sénégalais.