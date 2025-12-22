Bassirou Diomaye Faye en Casamance : Bilan de deux jours d’intenses visites

Partager Facebook

Le Président de la République a entamé une tournée économique en Casamance, axée sur la relance des projets structurants et le renforcement du dialogue avec les acteurs locaux. À l’issue de ces deux jours, Bassirou Diomaye Faye a visité plusieurs sites historiques de la Casamance et engagé le gouvernement à mettre à continuer la mise en œuvre de son plan pour la Casamance.

Le chef de l’État a débuté sa tournée économique en Casamance ce samedi. Ce déplacement, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, vise à impulser un nouveau dynamisme dans la région et à améliorer les conditions de vie des populations.

Aéroport de Ziguinchor : Diomaye annonce 6 milliards FCFA supplémentaires pour finaliser les travaux

Lors de sa première journée, le Président de la République a visité le chantier de l’aéroport de Ziguinchor, au quartier NEMA. Les travaux, relancés grâce à un financement de 7 milliards de francs CFA, devraient être achevés en avril 2026. Un budget complémentaire de 6 milliards de francs CFA est prévu dans la loi de finances rectificative de 2026 si on s’en tient à la déclaration du Président de la République. Sur un autre registre, le Chef de l’État a souligné le potentiel de la Casamance, notamment dans les secteurs agricole, touristique et culturel, et l’importance de cette infrastructure pour le désenclavement et l’attractivité de la région. « Ziguinchor est une région à très fort potentiel, et la mise en service de cette infrastructure stratégique contribuera au dynamisme de l’économie régionale », a déclaré Bassirou Diomaye Faye qui indique, dans la foulée, sa volonté de mener à terme les projets structurants, dans le respect des délais, au service du développement équilibré des territoires et de l’amélioration des conditions de mobilité des populations.

Rencontre avec la famille d’Ousmane Sonko

Après sa visite aux chantiers de l’aéroport de Ziguinchor, le Président de la République a ensuite rendu visite à la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, où il s’est entretenu avec sa mère, Khady Ngom. Cette rencontre a permis de rappeler l’affection et l’estime mutuelle entre les deux hommes d’État, dans le respect des valeurs familiales et culturelles.

Dialogue avec les élus locaux

Le Président de la République a également reçu les élus locaux des régions de Ziguinchor et de Sédhiou, qui ont partagé leurs préoccupations et attentes en matière de développement économique et social. Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, par cette occasion, l’importance de l’écoute et de la concertation avec les acteurs locaux pour un développement harmonieux et inclusif.

Visite des sites de déminage

Au deuxième jour de sa tournée, le chef de l’État a visité le site de déminage de Darsalam (Nyassia), dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Cette action vise à sauvegarder, selon lui, les vies humaines, accompagner les victimes et sécuriser les terres pour relancer les activités économiques et sociales. Prenant la parole, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance du déminage pour une Casamance apaisée, fondée sur la paix durable et le développement inclusif. « Le déminage est un levier fondamental pour la relance des territoires, la restauration de la dignité des populations et le renforcement du dialogue communautaire », a-t-il déclaré.

Plan Diomaye pour la Casamance : des résultats « satisfaisants », d’après le Président

Le Plan Diomaye pour la Casamance, conçu en octobre 2024, a enregistré des résultats jugés globalement satisfaisants, selon le Président de la République. Le Chef de l’État a mis en exergue le renforcement substantiel des moyens alloués aux acteurs clés du processus, notamment le PUMA et l’ANRAC, qui contribuent au rétablissement durable de la paix dans la région. Il a réaffirmé, dans ce sens, sa détermination à renforcer l’intervention de l’État pour accélérer la transformation structurelle du territoire et améliorer durablement les conditions de vie des populations.

