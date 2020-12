Beauté – Comment avoir une peau douce ?

Garder une peau douce malgré les années qui passent, ce n’est pas une utopie. Avec les différents produits cosmétiques sur le marché, on n’a que l’embarras du choix. Toutefois, il suffit de peu de choses pour y parvenir, l’habitude aidant.

Le gommage, une nécessité absolue

Une peau lisse, ça se soigne. Un des moyens les plus efficaces est l’exfoliation. Convenant à tous les types de peau, le yaourt nature est un excellent exfoliant. Une à deux fois par semaine, appliquez une bonne couche en masque sur le visage et laissez agir 10 minutes. Avec du coton, enlevez le masque avec des gestes circulaires jusqu’à complète disparition. Puis rincez-vous le visage avec de tiède. Avec l’âge, le gommage naturel devient plus lent, ce qui engendre une augmentation de cellules mortes. L’idéal serait de se laver quotidiennement avec des éponges gommantes, à l’instar des femmes africaines.

Adopter une alimentation saine

On ne le répétera jamais assez, boire beaucoup d’eau réhydrate le corps et la peau par conséquence. Au minimum, 1,5 litre par jour est nécessaire pour cela. Mais on peut également introduire, entre autres, le thé vert dans les habitudes alimentaires. Grâce à ses antioxydants, le thé vert contribue à limiter les détériorations de la peau. Les asiatiques l’ont expérimenté depuis des millénaires. D’autre part, privilégiez les fruits et légumes contenant des antioxydants et de la biotine, comme les raisins entre autres. Les acides gras oméga 3 contenus dans le poisson et l’huile d’olive entrent aussi dans les facteurs de lubrification de la peau.

Les bonnes habitudes à prendre

Ne négligez les exercices physiques pour stimuler la circulation sanguine, d’autant plus que la transpiration évacue les toxines de l’organisme. Ne pas oublier de bien hydrater la peau et d’effectuer un massage circulaire avec les paumes des mains du front au menton et vice-versa. Enfin, pensez à protéger votre peau contre les dommages extérieurs. Revenu à la mode, le port du chapeau protègera votre visage des effets solaires. A vous de choisir la forme qui vous mettra en beauté.