Bénin Sénégal : Aliou Cissé publie sa liste sans Mendy

Ce matin, le sélectionneur a annoncé les noms des joueurs retenus pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cote d’Ivoire 2024, face au Bénin le 17 juin et pour le match amical contre le Brésil trois jours plus tard. Les champions en titre, déjà qualifiés, se rendront au Bénin avec l’objectif de maintenir leur invincibilité dans la compétition. Puis ils se projeteront vers leur rencontre contre la Seleção au Portugal pour leur deuxième opposition amicale après leur match nul 1-1 en 2019 à Singapour. Cependant, Edouard Mendy ne participera pas à ces matchs.

Victime des choix du coach et d’une fracture d’un doigt, le gardien de but a passé les six derniers mois hors des pelouses. S’il était blessé au moment de la double confrontation avec le Mozambique (qualifications CAN 2024, 3e et 4e journées), en mars dernier, Édouard Mendy avait finalement été rétabli, faisant même son apparition dans les cages des Blues lors de la réception de Nottingham Forest lors de la 36e journée de Premier League. Mais Aliou Cissé a donc décidé de se passer de ses services. Ce seront donc Mory Diaw, Alfred Gomis et Seny Dieng qui seront en concurrence pour le poste de gardien de but. Et parmi eux, le joueur de Côme 190, pensionnaire de la série B, semble être le premier choix du boss.