Benjamin Feindouno, le frère de Pascal Feindouno, est mort

2 septembre 2025 Sport

Le Luçon Football Club a annoncé la disparition de deux anciens joueurs, Josué Boukoko et Benjamin Feindouno, petit frère de Pascal Feindouno, à l’âge de 42 ans.

Benjamin Feindouno a été retrouvé mort à son domicile, à la Roche-sur-Yon. L’homme de 42 ans a été retrouvé en état de décomposition. Selon Ouest France, l’hypothèse d’une mort naturelle est privilégiée.

C’est son ancien club, le Luçon Football Club, pour lequel il a joué lors de la saison 2008-2009, qui a annoncé la nouvelle, en même temps que la disparition d’un autre ancien, Josué Boukoko. « Ils auront marqué le club par leur gentillesse et leur simplicité », a précisé le club vendéen. Il avait également évolué dans d’autres équipes du département, comme le Poiré-sur-Vie et la Roche Vendée. Un hommage sera rendu à la Roche-sur-Yon ce mercredi 3 septembre.


Il était notamment le frère cadet de Pascal Feindouno, ancien international guinéen, passé en France par Bordeaux, Lorient, Saint-Étienne et Monaco et qui avait marqué le but victorieux pour l’attribution du titre avec les Girondins en 1999.

