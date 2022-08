Benzema et Ancelotti, les meilleurs de l’année

Karim Benzema et Carlo Ancelotti ont été les grands gagnants de la remise des prix de l’UEFA 2021/22, qui s’est tenu à Istanbul. Notre attaquant a reçu le prix de Joueur de l’Année et notre coach celui d’Entraîneur de l’Année. Le capitaine du Real Madrid, qui s’est imposé devant son coéquipier Courtois et Kevin de Bruyne, a signé une saison inoubliable en remportant, la Decimocuarta, la Liga et la Supercoupe d’Espagne, tout en inscrivant 44 buts. En plus d’avoir terminé meilleur buteur de la dernière édition de la Ligue des Champions avec 15 réalisations, il a donc été nommé joueur de la saison de la compétition.

Benzema : « Avec la force de notre public, nous avons pu renverser les matchs »

« Je veux remercier mes coéquipiers, mon entraîneur et mon président. Avec la force de notre public, nous avons pu renverser les matchs. Le meilleur jour de la Ligue des Champions a été le retour contre le PSG, nous avons pu revenir grâce au soutien du public. Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde, il me donne beaucoup de confiance, c’est un grand professionnel. Je suis content qu’il soit mon entraîneur ».

« Je suis très heureux. C’est la première fois que je remporte ce trophée, mais le plus important est de gagner des titres avec mon équipe.

Carlo Ancelotti a été distingué par le Prix d’Entraîneur de l’Année de l’UEFA après avoir remporté avec notre équipe la Decimocuarta, la Liga et la Supercoupe d’Espagne. L’Italien, qui a devancé Klopp et Guardiola, est devenu le premier entraîneur de l’histoire à remporter quatre Coupes d’Europe ainsi que le premier à s’offrir les cinq grands championnats : Espagne, Allemagne, France, Angleterre et Italie.

Ancelotti : « Il y a eu une grande alchimie entre l’équipe, surtout avec le public »

L’entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Merci pour ce prix. Merci Arrigo Sacchi, qui a été un grand professeur pour moi. Je dois remercier le club, mon staff technique et le public pour ces nuits magiques au Santiago Bernabéu. Également à mon président, qui m’a donné la possibilité de revenir au Real. À toute ma famille aussi, qui me donne de l’espace pour faire mon travail ».