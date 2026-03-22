« Bien éduquer les enfants est un acte de foi », selon le Khalif général des Tidjanes

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Le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a mis les parents en garde contre les distractions susceptibles de les détourner de leurs obligations spirituelles et familiales lit-on sur l’Aps. Selon ce média gouvernemental, à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, Serigne Papa Mactar Kébé a délivré à la communauté musulmane de Tivaouane un message du guide religieux.

Dans son message il a indiqué que Serigne Babacar Sy Mansour exhorte ses coreligionnaires à faire de la prière et de l’apprentissage des enfants aux valeurs morales leurs priorités.

a rappelé un enseignement prophétique selon lequel chaque parent exerce envers ses enfants les responsabilités d’un berger vis-à-vis de son troupeau.

Bien éduquer les enfants est un acte de foi, d’après Serigne Babacar Sy Mansour.

Il a mis en garde les parents contre les distractions et l’usage abusif des réseaux sociaux, qui, selon lui, peuvent les détourner de leurs obligations spirituelles et familiales.

‘’Le ramadan est un moment de purification du cœur et de renforcement des bonnes habitudes’’, leur enseigne-t-il.

À Tivaouane, la prière de la Korité a été dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh, à la mosquée de Khalkhouss, en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Thiès (ouest), Saer Ndao.

M. Ndao a demandé au khalife général des tidjanes de prier pour le succès de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le 4 avril prochain, à Thiès, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.