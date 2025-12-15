Uploader By Gse7en
Blocage de son récépissé : ALLO dénonce un « traitement discriminatoire » et interpelle le ministre de l’intérieur

15 décembre 2025 Actualité

Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, l’Association Libre des Locataires du Sénégal (ALLO) exprime son profond mécontentement face au retard persistant dans la délivrance de son récépissé, malgré le respect scrupuleux de toutes les étapes administratives. Cette démarche intervient symboliquement en décembre, mois de célébration de la déclaration universelle des droits de l’homme, mettant en avant le droit fondamental à la liberté d’association.

Le président de l’ALLO, El Hadji Ibrahima Mboup, rappelle que l’association a accompli toutes les démarches requises : transmission de l’information à la sous-préfecture des Parcelles Assassins, enquête de moralité, dépôt du dossier complet, et prise des empreintes des dirigeants. Or, après près de trois ans d’attente, aucune suite n’a été donnée, sous les deux administrations précédentes et actuelle. Ce qui, selon lui, traduit une « volonté manifeste de blocage ».

L’association dénonce un « traitement discriminatoire » et un « ostracisme », constatant que d’autres structures, aux objectifs moins « importants », d’après elle, obtiennent des récépissés rapidement, voire bénéficient de statuts particuliers. « Il nous est même arrivé de penser que nous sommes des Sénégalais de seconde zone, vus comme des membres de la plèbe », écrit Mboup, soulignant la vocation humanitaire de l’ALLO et son engagement en faveur de l’éducation, aux droits et à la citoyenneté.

S’adressant au ministre, qualifié de « médecin de la société » et de « défenseur de l’orphelin, du pauvre, du faible », l’ALLO l’invite à « diligenter la procédure » et à rétablir le droit à la liberté d’association, bafoué selon elle. « Nous espérons que votre engagement au service de la vérité et des populations permettra de sortir notre dossier de l’ombre administrative », conclut la lettre.


