BMWX offert à Massaly : Ça se corse pour Thiaye

Affaire Thiaye Diaby début et pas fin ! L’affaire a atterri sur la table du Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Mamadou Lamine Mansaly et ses avocats, maitres Moustapha Dieng et Ciré Clédor Ly ont déposé une citation directe sur la table du parquetier. Le politicien et responsable de l’Alliance pour la République est appelé «à comparaitre et se trouver le mercredi 6 janvier 2021 par devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, statuant en matière correctionnelle». Mouhamadou Lamine Mansaly et ses avocats demandent au procureur de la République «de déclarer les sieurs Thiaye Diaby coupables du délit de diffamation commis par un moyen de diffusion publique», prévu par les articles 248, 258 alinéa 1, 261 alinéa 1 et 431-59 du code pénal. Par ailleurs, les Robes noire demande au Tribunal de « condamner le prévenu à payer à Mouhamadou Lamine Mansaly la somme de Trente Millions (30 000 000) FCFA à titre de réparation du préjudice moral causé et d’ordonner sur le fondement de l’article 278 bis du code pénal la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sous astreinte de la somme de Cinq cent milles (500 000) FCFA par jour de retard» dans des journaux de la place. Mansaly et ses défenseurs de requérir : « attendu que compte tenu de l’ampleur du mal répandu et la continuation de ses effets, il y a urgence d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir».

Maître R. Diatta, huissier de justice a cherché en vain à mettre la main sur Thiaye Diaby pour lui remettre le document portant citation. Nulle trace du responsable de l’Apr au niveau de la Sicap rue 10. Quid de son numéro de téléphone. Après un premier appel où il informait habiter maintenant à Sacré-Cœur 3, Thiaye Diaby avait promis de rappeler pour prendre le dossier. Selon notre source, il n’a pas répondu à plusieurs appels émis par l’huissier commis par Mouhamadou Lamine Mansaly et ses avocats.

Pour rappel, Thiaye Diaby avait indiqué : «Je n’en reviens toujours pas lorsque j’ai entendu Massaly dire que c’est Macky Sall qui lui a offert une voiture de luxe de marque BMWX 5». C’est pourquoi les avocats de Mansaly rappelle au Procureur ceci : «Attendu que ces allégations et imputations ci-dessus sont des insinuations qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur Mouhamadou Lamine Massaly ; qu’il tente de persuader l’opinion publique que ce dernier serait un transhumant et aurait reçu en récompense par donation de l’actuel Président de la République Monsieur Macky Sall une voiture de marque BMW X5 et que c’est le plaignant qui l’aurait informé. Attendu que le plaignant a toujours eu des opinions politiques contraires à celle de l’actuel gouvernement du Sénégal ; qu’il a toujours crié haut et fort partager les mêmes idéaux que son mentor dans la politique l’ancien Président de la République du Sénégal…, ont été faites de mauvaise foi et dans l’intention manifeste de nuire le sieur Mouhamadou Lamine Massaly connu jusque-là comme un farouche opposant du régime de Macky…». Une grande alliance entre Massaly avec Barthélémy Dias, le mouvement Y en a marre et les autres ténors de l’opposition se prépare pour barrer la route à Macky Sall pour un éventuel 3e mandat. Affaire à suivre de très près…