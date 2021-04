Bofa Bayotte: Les 25 détenus en grève de la faim si…

Les mis en cause de l’affaire de la tuerie de Bofa perpétrée, le 6 janvier 2018, dans la forêt classée de Boffa-Bayott menacent d’entamer lundi prochain une grève de faim. Au nombre de 25 détenus, ils exigent l’ouverture d’un procès. René Capain Bassène et camarades protestent aussi contre les mauvaises conditions de détention. Ils sont détenus à la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Pour rappel, des exploitants forestiers avaient été pris à partie par un groupe d’hommes fortement armés. 13 exploitants forestiers assassinés, 7 autres blessés dont 3 évacués à Dakar.