Senegal players congratulate Boulaye Dia of Senegal for scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Senegal and Egypt held at the Diamniadio Olympic Stadium in Diamniadio, Senegal on 29 March 2022 ©Aliou Dakar/Sports Inc - Photo by Icon sport

Bolivie – Sénégal : Les compositions probables ! La Bolivie affronte le Sénégal, ce samedi à 19h, au Stade de la Source (Orléans), dans le cadre d’une rencontre amicale. Découvrez les compos probables du match ! Non qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar, la Bolivie a terminé 9e sur 10 du classement des matchs de qualification (zone Amérique du Sud). Les Boliviens n’ont pris que 15 points en 18 rencontres, inscrivant 23 buts et en encaissant 42. Ils ont, par ailleurs, pris 4 buts contre le Brésil lors de la dernière journée, en mars dernier (0-4). Validant son ticket pour la coupe du Monde, au détriment de l’Egypte lors des matchs de qualification (zone Afrique), le Sénégal se prépare à un groupe composé du pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas et l’Equateur. Durant ce rassemblement, les coéquipiers de Sadio Mané iront dans la banlieue de Vienne (Autriche) pour affronter l’Iran, à 16h30, pour une rencontre amicale, ce mardi. Keita Baldé suspendu pour dopage La Bolivie devrait évoluer dans un système en 5-4-1. Le gardien devrait être Carlos Lope. Marcelo Martins, le buteur de 35 ans, devrait être titularisé, lui qui s’attend à une « finale » : » le match de samedi sera comme une finale, parce qu’il y a des joueurs dans notre équipe qui veulent se montrer face à l’une des meilleures équipes au monde qui est le Sénégal. L’adversaire a des joueurs de très grande classe. Ils jouent pour la plupart dans des grands clubs en Europe. Nous devons être très concentrés et engagés parce qu’ils sont habitués à des matchs de haute intensité. » Côté Sénégal, on peut retrouver de nombreux joueurs de Ligue 1 : Pape Gueye et Bamba Dieng (OM), Alfred Gomis (Rennes), Ismail Jakobs et Krépin Diatta (AS Monaco). L’ancien monégasque, Keita Baldé, est, lui, suspendu jusqu’au mois de décembre, pour une violation d’un contrôle antidopage en Italie. Edouard Mendy est blessé. Bouna Sarr et Noah Fadiga, les deux latéraux droits, sont absents. La composition probable de la Bolivie (en 5-4-1) : Lampe – Herrera, Quinteros, Supayabe, Sagredo, Fernandez – Vaca, Villamil, Villarroel, Gonzales – Moreno. La composition probable de la Sénégal (en 4-2-3-1) : Mendy – A.Diallo, Koulibaly, Niakhate, Ballo Toure – I.Gueye, N.Mendy – I.Sarr, Mané, Diatta – Dia. Les deux nations ne se sont affrontées qu’une seule fois. Le Sénégal s’était imposé 2 à 1 lors d’une rencontre amicale, en mars 2002. Un certain Mamadou Niang avait marqué pour Les Lions de la Téranga. Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn