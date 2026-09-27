Braquage violent à Kébemer : Un commerçant gît dans un état critique, plusieurs millions emportés

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​Les populations de Kébemer ont assisté, la nuit dernière, à une scène digne d’un film hollywoodien. Un commerçant de la place

été victime d’une violente agression alors qu’il rentrait chez lui après sa descente du travail.

​Selon nos informations, des individus non encore identifiés, à bord d’un véhicule particulier, ont attaqué l’homme d’affaires qui transportait un sac contenant une importante somme d’argent en billets de banque.

​Frappée violemment à coups de gourdin et de poing par ses assaillants, la victime s’est effondrée avant de perdre connaissance sur le coup. Après avoir accompli leur forfait, les agresseurs ont rapidement pris la fuite en emportant le sac de billets.

​Actuellement dans un état critique, le commerçant reçoit des soins médicaux intensifs au district sanitaire de Kébemer.

​Une enquête a été immédiatement ouverte par les forces de défense et de sécurité pour identifier et retrouver les auteurs de cette attaque.