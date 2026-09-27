Candidature de Macky Sall à l’ONU : l’ICDS appelle à dépasser les clivages politiques

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Le Mouvement Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal (ICDS) a salué la position du président Bassirou Diomaye Faye renouvelant le soutien officiel du Sénégal à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Dans un communiqué, son président, Matar Diène, a estimé que cette position traduisait « une conception républicaine de la continuité de l’État ». Selon lui, les divergences politiques internes doivent être distinguées de la représentation du Sénégal sur la scène internationale.

L’ICDS a rappelé que le soutien du Sénégal à cette candidature avait déjà été annoncé en juillet 2026, avec des instructions données au gouvernement et au réseau diplomatique pour la promouvoir auprès des États membres de l’ONU.

Le mouvement a ainsi affirmé son soutien à « la démarche consistant à défendre une candidature sénégalaise au plus haut niveau du système des Nations unies ». Il a également appelé à préserver les intérêts stratégiques du Sénégal « au-delà des appartenances partisanes et des confrontations politiques ».

Matar Diène a enfin réaffirmé l’attachement de l’ICDS au dialogue républicain, à la défense des intérêts du Sénégal et au rayonnement du pays sur les scènes africaine et internationale