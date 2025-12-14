Budget 2026 : Cheikh Diba détaille les projets et programmes arrêtés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, a présenté les principaux projets et programmes financés par le budget de l’État pour l’exercice 2026, avec un accent sur plusieurs secteurs clés.

Dans le domaine de l’Éducation et de la Formation, le gouvernement prévoit la construction de collèges et de lycées dans les 45 départements du pays, visant à renforcer l’inclusion scolaire et éducative. Le budget du Ministère de l’Éducation nationale s’élève à 990,75 milliards FCFA, en hausse de 1,61% par rapport à 2025, avec des priorités comme la valorisation de la profession enseignante, l’amélioration de l’environnement scolaire et la promotion de l’éducation inclusive.

Concernant la Santé et la Protection sociale, un montant global de 60 milliards FCFA est prévu pour la construction de nouveaux établissements de santé, afin d’améliorer l’accès aux soins et réduire les inégalités territoriales.

Dans le secteur de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le budget 2026 finance des projets de coopération agricole communautaire à hauteur de 9,6 milliards FCFA, ainsi qu’un programme de mécanisation agricole doté de 13 milliards FCFA, pour renforcer l’autonomie alimentaire.

Pour l’Eau et l’Assainissement, un projet de grand transfert d’eau est programmé pour 50 milliards FCFA, visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable.

Au niveau des Infrastructures, Transports et Connectivité, l’État envisage l’acquisition de deux avions pour Air Sénégal (60 milliards FCFA) et la construction de l’autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis (109,7 milliards FCFA).

Le Sport et l’Emploi bénéficient d’investissements avec 6,9 milliards FCFA pour des infrastructures sportives de proximité et au moins 91 milliards FCFA pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026.

Enfin, en matière de Défense et Sécurité, 13 milliards FCFA sont prévus pour la modernisation des moyens de défense, 14 milliards FCFA pour l’extension de la vidéoprotection à Dakar, et 14,2 milliards FCFA pour le renforcement du contrôle non intrusif aux frontières.

Le budget du ministère des Finances et du Budget est de 681,76 milliards FCFA en autorisations d’engagement et 676,35 milliards FCFA en crédits de paiement.

Publié par EL HADJI MODY DIOP