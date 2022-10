10e journée de Bundesliga: Sadio et Abdou Diallo buteurs

SADIO MANE ET LE BAYERN CORRIGENT FRIBOURG (5-0)

Le Bayern Munich redevient un rouleau compresseur. Après avoir calé le week-end dernier lors du Klassiker face au Borussia Dortmund, les Bavarois,

qui sortent d’une large victoire en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen (5-0), se devaient de se reprendre. Sur le papier ça semblait une tâche

ardue puisqu’ils faisaient face à une équipe invaincue depuis 11 matchs et qui était classée 2e avant la rencontre.

Mais, sérieux, appliqués et grâce à leurs talents offensifs, les joueurs de Julian Nagelsmann ont facilement remporté ce choc. Serge Gnabry (1-0, 13e)

et Eric Maxim Choupo-Moting (2-0, 33e) se sont chargés de renvoyer le Bayern aux vestiaires avec l’avantage. En seconde période, ce ne sera que de la formalité pour Sadio Mané et ses partenaires, puisqu’ils ajouteront trois buts, dont un pour le Sénégalais.

Leroy Sané a inscrit le 3-0 (52e), puis notre Champion d’Afrique a porté le score à la 4-0 quelques instants plus tard (55e). Facile, le Bayern Munich ira jusqu’à s’offrir une manita grâce à une réalisation de Marcel Sabitzer (80e). Une victoire convaincante qui permet donc aux Bavarois de déloger leurs adversaires du jour de la 2e place de Bundesliga, à quatre points du surprenant leader du Championnat, l’Union Berlin.

ABDOU DIALLO BUTEUR, LEIPZIG SE FAIT PEUR MAIS GAGNE CONTRE HERTHA BERLIN

À l’occasion de la 10e journée de Bundesliga, le RB Leipzig accueillait Hertha Berlin ce samedi soir. Vainqueurs de leur dernier match de Ligue des

Champions, les hommes de Marco Rose voulaient donc se reprendre en Championnat après le partage de points face à Mayence lors de la dernière journée (1-1). Ils ont fini par s’imposer, mais difficilement. Dominateurs, Leipzig a vite pris l’avantage grâce à Emil Forsberg bien servi par Dominik Szoboszlai (1-0, 25e) puis Abdou Diallo s’est chargé de doubler la mise (2-0, 30e) en marquant un coup de tête sur un corner bien botté par Szoboszlai. Forts de cette demi-heure de jeu, les Saxons ont ajouté un nouveau but en toute fin de première période grâce à Orban (3-0, 45e)Mais Leipzig a frisé la correctionnelle en seconde mi-temps face à une équipe qui n’a abdiqué. Sur un penalty concédé par Abdou Diallo, le Hertha Berlin a réduit la marque par l’intermédiaire de Dodi Lukebakio (3-1, 61e). Puis, Stevan Jovetic a relancé les siens deux minutes plus tard (3-2, 64e). Mais au final, Leipzig s’adjuge un succès important qui lui permet de basculer dans la première moitié de classement.