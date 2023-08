Bus attaqué au cocktail Molotov : L’identité des victimes révélée, elle sont deux sœurs

Fatoumata Diallo, âgée de 21 ans, et Oumou Coultouly Diallo, fillette de 7 ans, sont les deux victimes de l’attaque au cocktail Molotov contre un bus Tata, mardi dernier. Filles d’un émigré établi en Espagne, les deux victimes étaient domiciliées à la Médina.

Dans un document parvenu à Seneweb, on apprend que “les deux filles ont quitté Kounoune pour rentrer chez elles. En cours de route, la nommée Fatoumata Bineta Diallo a appelé son amie Aicha Diallo pour dire qu’elle avait quitté Kounoune et qu’elle se trouvait dans le bus Tata (ligne 65) à hauteur de la gare des baux maraîchers. Elle avait même précisé qu’elle serait à la maison dans les 30 minutes qui suivent. Mais, depuis cet appel, personne n’a plus de ses nouvelles”.

Quand la famille a appris qu’un bus en provenance de Kounoune a été incendié à hauteur de Yarakh et que deux personnes seraient mortes à l’intérieur, “la famille a effectué le déplacement à l’hôpital de Pikine”, renseigne la même source. “Mais leurs parents ne figuraient pas parmi les blessés. Ils ont alors compris qu’il serait très probable que les victimes soient celles qu’ils recherchent. Ils ont décidé d’aller à la brigade de Hann pour faire une déclaration”.

Les corps sans vie sont actuellement à l’hôpital Dalal Diam à Guédiawaye.