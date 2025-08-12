Bus attaqué au Mali : Les précisions du consulat du Sénégal à Abidjan

Des informations relayées par certains médias font état d’une disparition d’un bus transportant des ressortissants sénégalais, lequel aurait été victime d’une attaque armée sur le territoire malien. Le Consulat général du Sénégal à Adjamé a rapidement réagi en publiant une note d’information pour clarifier la situation.

Selon la note officielle, le conducteur du bus, Monsieur Baye LO, s’était présenté le 1er août 2025 au Consulat général afin de solliciter une note verbale en vue d’obtenir une recommandation pour le Consulat du Mali à Abidjan. Il avait alors déclaré transporter 52 passagers pour un départ prévu le dimanche 3 août.

Contrairement aux rumeurs, le bus n’a pas été la cible d’une attaque. En réalité, le véhicule a subi plusieurs pannes mécaniques, d’abord à Adjamé, puis à Yamoussoukro, avant de tomber à nouveau en panne une fois entré sur le territoire malien. Plusieurs passagers, après avoir été contactés par des membres de la communauté, ont confirmé avoir pu rejoindre le Sénégal par leurs propres moyens.

Le Consulat précise qu’il n’a jamais été question d’un acte jihadiste ou d’une quelconque attaque visant ce bus. Il appelle donc à la prudence et à la responsabilité dans le traitement et la diffusion des informations, afin d’éviter toute panique inutile.

Enfin, le Consulat général réaffirme son engagement à suivre de près l’évolution de la situation et à soutenir les ressortissants concernés.