Bus incendié à la Patte d’oie : L’AFTU et CAPTRANS expriment leur indignation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

l’Association pour le Financement du Transports Urbains (AFTU) et CAPTRANS, l’opérateur de transport public, ont publié un communiqué de presse conjoint pour dénoncer les violences jugés « inacceptables » qui ont suivi un accident mortel survenu le 30 janvier 2026 à hauteur de Patte d’Oie.

Selon le communiqué, un bus de la ligne 27 a été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à une personne. Les événements qui ont suivi ont été marqués par des actes de violence contre le personnel, les usagers et l’outil de travail. Un bus a été incendié, des véhicules ont été saccagés et des agents ont été agressés.

Des actes que fustigent fortement les deux entités. « L’AFTU et CAPTRANS condamnent avec la plus grande fermeté ces violences répétées qui mettent en péril la sécurité des personnes, la continuité du service public de transport et la mobilité urbaine », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, AFTU et CAPTRANS appellent les autorités compétentes à prendre des mesures concrètes et durables pour assurer la protection des agents et des usagers, sécuriser les véhicules et infrastructures de transport, et prévenir la répétition de tels actes.

« Il n’est plus acceptable que des accidents de la circulation soient suivis de représailles violentes, exposant des travailleurs et des usagers innocents, et causant des préjudices matériels considérables », soulignent-elles.

Pour finir, L’AFTU et CAPTRANS disent réaffirmer leur disponibilité à collaborer avec les autorités pour identifier des solutions durables, dans l’intérêt de la paix sociale et du droit des populations à se déplacer en toute sécurité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com