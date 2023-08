Bus incendié lors des manifestations : Le comité exécutif de BBY condamne et parle d’acte  » Terroriste »

Ce mardi 1er août 2023, un bus de transport public a été victime d’un attentat terroriste ayant entraîné la mort atroce de deux sénégalaises et de nombreux blessés graves. Cet attentat monstrueux a été l’œuvre d’individus non encore identifiés qui ont usé de cocktails molotov jetés à l’intérieur du bus TATA de la ligne 65 qui dessert la banlieue dakaroise. La coalition Benno Bokk Yaakaar présente ses condoléances à Monsieur le Président de la République et à travers lui à tout le peuple sénégalais, particulièrement aux familles des victimes. Elle souhaite prompt rétablissement aux blessés qui devront bénéficier du soutien de la puissance publique.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar condamne avec la dernière énergie cet acte odieux et innommable perpétré par des barbares qui se sont attaqués à des populations laborieuses dont le seul tort a été de vaquer paisiblement à leurs besoins dans un pays qui n’a jamais connu un tel attentat. Cet acte vient assurément confirmer la présence dans notre pays de forces obscures dont le seul dessein est de s’attaquer au Sénégal, à ses institutions, à son état de droit, à son système démocratique, cherchant à saper sa cohésion nationale.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar engage l’Etat à traquer, arrêter et déférer les auteurs et les complices de ce crime terroriste auprès des tribunaux afin que justice soit rendue. Elle exhorte également l’Etat à faire preuve de fermeté dans la protection et la préservation de la stabilité sociale, de la sécurité des personnes et des biens afin que le Sénégal continue d’être un pays de paix avec la primauté de l’état de droit, la défense intransigeante de l’unité nationale et l’attachement sans réserve à la paix civile.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar invite tous les républicains et démocrates de ce pays à condamner cet acte ignoble que nous ne pouvons laisser prospérer car de nature à plonger des familles dans le deuil mais surtout à déstructurer notre nation, faire effondrer notre état de droit et notre république démocratique et sociale C’est pourquoi la coalition Bennoo Bokk Yaakaar lance un appel afin qu’il soit érigé un barrage à la vague dévastatrice que nous promettent les groupes fascisants qui ont infesté l’espace public sénégalais.

Enfin, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar lance un appel vigoureux aux sénégalaises, aux sénégalais à être vigilants et attentifs pour faire face ensemble à ce fléau.

Fait à Dakar le 01 août 2023

La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar