JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - FEBRUARY 25: Patrice Motsepe speaks during the Dr. Patrice Motsepe CAF Manifesto launch at Sandton Convention Centre on February 25, 2021 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Sydney Seshibedi/Gallo Images)

CAF : 1 milliard de dollars pour les stades, le projet est en marche Présent au Maroc en février 2020, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait réalisé une grande promesse pour le football africain. Depuis, malgré la crise sanitaire passée par là, l’argent est visiblement bel et bien arrivé dans les caisses de la Confédération africaine de football (CAF). Elu président de l’instance panafricaine le mois dernier, Patrice Motsepe a en effet effectué vendredi un voyage au Maroc à ce sujet. «Le but essentiel de sa visite était de s’enquérir de l’état d’avancement de l’ambitieux projet de développement des infrastructures de football sur le continent, dont il a confié la charge à M.Fouzi Lekjaa (président de la Fédération marocaine de football et membre du Conseil de la FIFA, ndlr). Ce nouveau projet d’infrastructure évalué à un milliard de dollars américains, doit permettre de changer la physionomie du football africain. Il sera suivi de près par le nouveau président de la CAF», a écrit l’instance panafricaine dans un communiqué. Alors que plusieurs pays, à l’instar du Burkina Faso, ne disposent pas d’un stade aux normes pour jouer à domicile à l’occasion des éliminatoires du Mondial 2022, ce chantier s’annonce très important. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest