Cagnotte organisée en son nom : Pape Thiaw décline gentiment

29 janvier 2026 Actualité

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a adressé un message émouvant aux supporters sénégalais après les sanctions dont il a fait l’objet. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il les remercie pour leur solidarité, mais leur demande de ne pas organiser de cagnottes en son nom.

« Je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin », a-t-il déclaré. Un geste de générosité et d’humilité qui montre toute la classe de Pape Thiaw.

Pour rappel, l’entraîneur du Sénégal fait l’objet de lourdes sanctions pour son comportement jugé « anti-sportif » lors de la finale de la Can opposant le Maroc au Sénégal. Il est ainsi suspendu pour 5 matchs et écope d’une amende de 100 000 dollars US .

