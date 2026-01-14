Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1768404680982

Campagne arachidière 2026 : Le gouvernement autorise l’ouverture des exportations

14 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué rendu public, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé l’ouverture officielle des exportations d’arachide pour la campagne 2026. Cette décision fait suite à la visite du Premier Ministre dans le bassin arachidier.

Ainsi, pour encadrer cette décision, une série de mesures a été prise comprenant la levée de la taxe à l’export, la mise à jour du cahier des charges de l’exportation d’arachide, la mise en place d’un dispositif de suivi et de facilitation (traçabilité, contrôles, facilitations douanières, délivrance des certificats phytosanitaires, des certificats d’origine, etc.), l’organisation opérationnelle des flux logistiques et coordination public-privé et enfin la mise en place d’un dispositif de suivi hebdomadaire pour faciliter les opérations d’exportations.

Dr Serigne Gueye Diop précise que les services concernés, notamment la DCI, la DA, la DPV, la DGD, l’ASEPEX et les représentants des exportateurs, sont désignés pour prendre les dispositions nécessaires.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1768380893718

Moussala : Un site d’orpaillage clandestin démantelé

Les unités du 34e bataillon d’infanterie de Kédougou ont démantelé, le lundi 12 décembre, un …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved