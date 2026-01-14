Campagne arachidière 2026 : Le gouvernement autorise l’ouverture des exportations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé l’ouverture officielle des exportations d’arachide pour la campagne 2026. Cette décision fait suite à la visite du Premier Ministre dans le bassin arachidier.

Ainsi, pour encadrer cette décision, une série de mesures a été prise comprenant la levée de la taxe à l’export, la mise à jour du cahier des charges de l’exportation d’arachide, la mise en place d’un dispositif de suivi et de facilitation (traçabilité, contrôles, facilitations douanières, délivrance des certificats phytosanitaires, des certificats d’origine, etc.), l’organisation opérationnelle des flux logistiques et coordination public-privé et enfin la mise en place d’un dispositif de suivi hebdomadaire pour faciliter les opérations d’exportations.

Dr Serigne Gueye Diop précise que les services concernés, notamment la DCI, la DA, la DPV, la DGD, l’ASEPEX et les représentants des exportateurs, sont désignés pour prendre les dispositions nécessaires.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com