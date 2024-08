Campagne de déstabilisation de la boisson Vody.

Depuis quelque temps, une campagne insidieuse est entretenue par le biais des médias au sujet de la boisson Vody. C’est une boisson vendue au Sénégal au même titre que toutes les autres boissons alcoolisées. Dans la plupart des contre-vérités distillées figure en bonne place la teneur en alcool de cette boisson. Nous tenons à préciser que la Vody commercialisée dans notre pays est à 5,9°.

D’ailleurs, il ne pouvait en être autrement au regard de l’arrêté portant le numéro 18757 du 18 septembre 2015. Dans ledit document signé par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel, il est clairement écrit à l’article premier : “sont interdites la fabrication, l’importation, la vente et la distribution gratuite de tous les formats de boissons alcoolisées d’un volume titrimétrique de plus de 18° et de contenance inférieure à 50 cl, quel que soit le type d’emballage utilisé”. Si les auteurs de cette funeste campagne avaient pris le soin de lire cet arrêté, ils seraient rendu compte qu’ils sont embarqués, à tort ou à raison, sur une fausse piste.

De plus, au Sénégal, la vente de l’alcool n’a jamais été frappée d’interdiction si elle est respectueuse des normes en vigueur. C’est pourquoi, dans nos quartiers des bars sont tenus en toute bonne intelligence avec les populations riveraines. En termes clairs, les bars qui ont pignon sur rue au Sénégal, au su et au vu de tous, n’ont jamais fait l’objet d’ostracisme de la part des populations. En vérité, les commanditaires de cette odieuse campagne sont menacés par la nouveauté et le succès d’un produit. A la place d’une réplique fondée sur une bonne campagne de communication, les concurrents développent un argumentaire populiste aux fins clairement exprimées de mettre en mal d’une part, avec les pouvoirs publics, et d’autre part avec les populations.