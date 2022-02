CAN 2021 : arbitre, absents,… Les infos sur la finale Sénégal-Egypte à J-1

Dimanche (20h), le Sénégal et l’Egypte s’affrontent au Stade d’Olembe en finale de la CAN 2021. Réalisés vendredi, 48h avant le coup d’envoi, les tests Covid se sont tous avérés négatifs, ont annoncé les deux fédérations concernées, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’absents à ce niveau.

Les Pharaons devront en revanche se passer des habituels blessés (le gardien Mohamed El-Shennawy et les défenseurs Ahmed Hegazy et Akram Tawfik). Sorti sur blessure en demi-finale contre le Cameroun (0-0, 3-1 tab), le milieu de terrain Amr El Solia pourrait également déclarer forfait, tandis que le latéral droit Omar Kamal sera suspendu après avoir été sanctionné de deux cartons jaunes en deux matchs. Côté Sénégal, aucun absent n’est en principe à prévoir.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi que cette affiche sera arbitrée par Victor Gomes. Valeur montante de l’arbitrage continental, le Sud-Africain de 39 ans connaîtra ainsi son heure de gloire. Il avait déjà officié lors du choc du premier tour entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie (3-1) en se distinguant par sa poigne, avant de diriger également le quart de finale entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale (3-1). Les Marocains Adil Zourak, Bouchra Karboubi et Zakaria Brinsi seront à la VAR.