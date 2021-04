CAN 2021 : culottée, la Sierra Leone fait appel auprès de la CAF !

La Sierra Leone ne manque pas de toupet ! Mercredi soir, suite au communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) qui a annoncé le report au mois de juin du match décisif de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 face au Bénin qui n’a pu avoir lieu mardi, la Fédération sierra-léonaise (SLFA) a fait savoir qu’elle fait appel de cette décision.

«La CAF n’a pas précisé le critère utilisé par le comité pour arriver à ladite décision. Par conséquent, en accord avec les articles 83, 84 et 85 du règlement de la CAN, qui abordent de manière adéquate les problèmes liés au défaut de se présenter à un match et/ou au refus de jouer, et de plusieurs précédents, la SLFA s’est résolue à faire appel de la décision du comité d’organisation de la CAN», a indiqué l’instance dans un communiqué. «La SLFA invite donc tous les Sierra Léonais, en particulier les amateurs de football, à rester calmes car la question est actuellement traitée conformément aux dispositions statutaires appropriées.»

Toutes les preuves sont contre la Sierra Leone…

En d’autres termes, les Leone Stars estiment que le Bénin aurait dû perdre le match sur tapis vert (ce qui validerait leur qualification) dans la mesure où les Ecureuils ont refusé de disputer la rencontre sans leurs 5 joueurs supposés positifs au Covid-19. Il s’agit d’une requête très osée alors que les charges s’accumulent contre la Sierra Leone ces dernières heures.

En effet, pour seules «preuves» des tests positifs des Béninois, la sélection hôte dispose non pas de certificats médicaux, mais de simples noms de joueurs griffonnés sur un bout de papier… Plus accablant encore, les 5 joueurs concernés ont passé un test qui s’est révélé négatif à leur retour au Bénin. Sans compter que trois d’entre eux ont déjà eu le Covid-19 et possèdent encore des anticorps qui excluent quasiment toute nouvelle contamination… On peut imaginer que le Bénin, qui est certainement en train de réunir toutes ces preuves, va lui aussi annoncer dans les prochaines heures qu’il fait appel. Le feuilleton ne fait sûrement que commencer.