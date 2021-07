Can 2021: Enfin la date du tirage au sort connue

Depuis quelques mois, l’on connaît les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les équipes étaient connues. Mais pas la date du tirage au sort. Initialement programmé le 25 juin 2021. Elle a été reportée selon la Confédération Africaine de Football (CAF) à une date ultérieure en raison de problème logistique liée à la pandémie de COVID-19.

Après plusieurs rencontres, il a été décidé que le tirage au sort se tienne finalement le dimanche 15 août 2021 au palais des congrès de Yaoundé. Cette date définitive a été donnée par le Secrétaire Général de CAF Veron Mosengo-Omba.

Juste avant d’effectuer ce tirage au sort, la CAF a précisé les différents chapeaux. La Côte d’Ivoire qui ne sera pas tête de série se retrouve dans le chapeau 2 avec l’Egypte, le Ghana, le Burkina Faso et la Guinée. Les Éléphants de Côte d’Ivoire vont donc croiser l’une des six sélections du chapeau 1 constitué du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc , de l’Algérie et du Cameroun.

Les chapeaux 3 et 4 sont plus souples. Avec le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, le Zimbabwe, la Guinée Bissau la Sierra Leone (Chapeau 3), Malawi, Soudan, Comores, Guinée-Equatoriale, Ethiopie et Gambie.

La CAN 2021 se jouera du 09 janvier au 06 février au Cameroun. Les villes retenues pour la compétition sont Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé. Cette compétition sera donc un test grandeur nature pour nos pachydermes qui doivent recevoir l’épreuve en 2023.