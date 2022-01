CAN 2021 : Le Gabon refuse de monter dans l’avion

Les joueurs des panthères du #Gabon , refusent de monter dans l’avion afin de rallier Yaounde. Ils exigent le paiement de leurs primes avant de rejoindre la capitale politique du Cameroun.

Réputée pour ses problèmes extra sportifs récurrents, la sélection du Gabon s’offre une nouvelle crise à l’approche de la CAN 2021… Au lendemain de leur match amical contre la Mauritanie (1-1) et à l’issue de leur stage aux Emirats Arabes Unis, les Panthères devaient s’envoler ce mercredi pour le Cameroun, à 5 jours de leur entrée en lice dans la compétition face aux Comores. Sauf que Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont refusé de monter à bord de l’avion qui devait les transporter ! En cause : un problème de primes non réglées dont les joueurs exigent le versement avant d’accepter de s’envoler.

Ce souci avait déjà failli provoquer le boycott du match amical contre le Burkina Faso (0-3) dimanche avant une intervention de dernière minute du ministre des Sports, qui avait permis de sortir de l’impasse. Temporairement du moins puisque ce problème vient de refaire surface au pire moment…

Mise à jour 5/01, 18h15 (heure de Paris) : après plusieurs heures de bras de fer, un accord a finalement été trouvé et les Gabonais quitteront Dubaï pour le Cameroun dans la soirée.