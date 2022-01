CAN 2021: Les lions du Sénégal se désolent des mauvaises conditions

Un hôtel quatre étoiles, super grand, l’intention est bonne pour la CAF. Mais la nature des lieux semble être mauvaise pour l’Equipe Nationale du Sénégal en vue de son quart de finale de la CAN 2021 face à la Guinée-Equatoriale.

Les joueurs sont arrivés cet après-midi. Ils étaient surpris. C’est un grand hôtel, mais qu’ils partagent avec le grand public. Deux grandes boîtes et une salle de jeu de nuit ceinturent le bâtiment principal. Dans l’une des boîtes, le Boukarou Lounge, un concert, salle comble. Dans l’autre, discothèque, avec quelques filles de joie.

Selon nos informations, à son arrivée, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a laissé exploser sa colère. C’est que l’hôtel est jugé trop accessible et très peu adapté à la quiétude d’une équipe dans une haute compétition. Même s’il reste un hôtel de très bon standing (4 étoiles). « C’est d’ailleurs pour cette raison que la sélection du Gabon a refusé d’y loger quand la Caf l’avait réservé pour les Panthères lors du premier tour », soupire-t-on. Par la suite, des sélections telles que le Malawi et l’Ethiopie y ont logé sans se plaindre. Mais, dans le contexte de Covid, laisser une équipe dans un tel milieu ouvert est risqué.

Les joueurs de la sélection nationale descendent, en compagnie d’un agent de la Bip. Il se plaignent de climatisation défaillante de leurs chambres, alors que « le problème a été signalé depuis 18h ». « On n’arrive pas à dormir. A notre arrivée, on avait de tout-petits lits. J’ai dû insister pour qu’on le change. Là, sans clim’ et avec les moustiques (il nous montre son bras, avec les piqûres de moustiques) », dit-il. Le responsable de la réception n’arrive pas à trouver une solution à son problème parce que l’agent de la Bip refuse que le joueur loge à un palier différent pour des raisons de sécurité.

Avec cet accès facile à l’hôtel des Lions, certains craignent que des amis des joueurs y fassent des réservations, ce qui serait ingérables. Mais de toutes façons, après une éventuelle qualification en demi-finales, cette question d’hébergement devrait être résolue. Il se dit d’ailleurs que le Sénégal aurait dû refuser de loger dans cet hôtel, quitte à payer une amende. D’autant plus que le Gabon a décliné pour loger au Star Land, situé dans un quartier résidentiel.