CAN 2021 : Macky Sall évoque un probable report

A l’occasion du conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures ce mardi, le président Macky Sall a évoqué le possible report de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun. Toute fois, il a fait la déclaration sur le fait que si c’était le cas du Sénégal, la compétition serait maintenue.

Le chef de l’Etat de Macky Sall qui prenait part au conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures ce mardi; n’a pas manqué d’évoqué le sujet sur les rumeurs d’un probable report de la Can 2022 au Cameroun. Selon la Igfm ; Interrogé sur la menace qui pèse sur la tenue de la CAN au Cameroun, le chef de l’Etat a déclaré que s’il avait le choix, il aurait tenu la CAN au Sénégal. « Si c’est moi qui devais l’organiser, je l’aurais tenu au Sénégal », a-t-il déclaré

Une déclaration qui selon beaucoup de Sénégalais fait rire puisque le Sénégal ne peut le faire vu le manque de stades. Déjà, le Sénégal a eu tout le mal du monde pour homologuer le stade Lat Dior de Thiès et actuellement, le Stade Léopold Sédar Senghor tout comme Demba Diop sont en construction. Il y a également le stade Olympique de Diamniadio, qui n’est pas encore livré. Actuellement, un seul stade sénégalais est aux normes de la CAF et il s’agit de Lat Dior.

Pour rappel, depuis hier, la CAF tient une réunion pour décider si elle doit tenir la CAN 2021 ou la reporter. En effet, les clubs européens tout comme la FIFA ont demandé le report de la compétition, à cause du coronavirus. Mais hier, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a lancé un message d’espoir en affirmant que la CAN aura lieu à la date initialement prévue, soit du 9 janvier au 6 février. La décision devrait être officialisée durant les prochaines heures.