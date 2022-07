CAN 2022 (F) : un 3e qualifié connu !

Après le Sénégal et le Maroc mardi dans le groupe A, l’Afrique du Sud est devenue jeudi le 3e qualifié pour les quarts de finale de la CAN féminine 2022. Dans le groupe C, les Banyana Banyana ont enchaîné une deuxième victoire consécutive face au Burundi (3-1) à Rabat, au Maroc.

La Burundaise Aniella Uwimana (30e) avait pourtant répondu à l’ouverture du score de Thembi Kgatlana (20e). Mais Amogelang Motau (32e) et Linda Motlhalo (54e, sp) ont redonné un avantage définitif aux Sud-Africaines. Triple tenant du titre, le Nigeria s’est quant à lui rassuré en dominant le Botswana (2-0). Après leur défaite initiale contre l’Afrique du Sud (1-2), Ifeoma Onumonu (21e) et Christy Ucheibe (48e) ont marqué lors de chaque période et remis les Super Falcons sur les bons rails.

Malgré le forfait de la superstar Asisat Oshoala pour tout le tournoi, restera à finir le travail dimanche contre un Burundi mal en point et battu à deux reprises pour ses grands débuts.