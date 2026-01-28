CAN 2025, la compétition continentale la plus suivie au monde selon la CAF

La CAN 2025 a vraiment marqué les esprits. Avec 6 milliards de vues numériques cumulées sur les réseaux sociaux, elle est devenue la compétition continentale de football la plus suivie au monde.

Les chiffres officiels communiqués par la Confédération Africaine de Football (CAF) sont impressionnants : 5,2 milliards de vues de vidéos et 285 millions d’interactions enregistrées.

Selon l’instance dirigeante du football africain, TikTok a joué un rôle clé dans cette dynamique numérique, avec plus d’un million de vidéos réalisées par les supporters sous le hashtag #TotalEnergiesAFCON2025. La CAF souligne que le succès de la compétition repose avant tout sur l’engagement et l’attachement des supporters africains.

Et pour couronner le tout, la CAN 2025 a été la plus prolifique de l’histoire avec 120 buts.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

