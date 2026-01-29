CAN 2025 : La délégation sénégalaise a dépensé plus de 5 milliards FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Face à la presse, ce jeudi, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé que le budget alloué à la participation du Sénégal à la CAN 2025 au Maroc s’élève à 5 milliards 125 millions de FCFA.

Selon elle, ce montant couvre l’ensemble des dépenses, notamment l’hébergement, le transport et la logistique et a été budgétisé bien avant le début de la compétition et ce, jusqu’en finale.

Elle a souligné que ce budget est inférieur à ceux des éditions précédentes, comme la CAN 2021 au Cameroun (6,5 milliards FCFA) et la Coupe du monde 2022 (11 milliards FCFA).

Elle précisé, dans ce sens, que la délégation sénégalaise avait reçu une avance de 30 millions de FCFA pour les dépenses imprévues.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com