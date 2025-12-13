Uploader By Gse7en
pape thiaw selectionneur des lions 900x600 1

CAN 2025 : La liste de Pape Thiaw

13 décembre 2025 Actualité

Le sélectionneur national des lions de la Téranga a publié, ce samedi, la liste des lions convoqués pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera au Maroc dans moins de deux semaines.

Sans aucune surprise, des habitués de la tanière ont été convoqués.

Voici la liste

Gardiens de but 

EDOUARD MENDY, MORY DIAW et YEHVANN DIOUF

Défenseurs

KALIDOU KOULIBALY, MOUSSA NIAKHATE, EL HADJI MALICK DIOUF, KREPIN DIATTA, MAMADOU SARR, ISMAIL JAKOBS, ANTOINE MENDY, ABDOULAYE SECK et ILAY CAMARA

Milieux de terrain

IDRISSA GANA GUEYE, LAMINE CAMARA, HABIB DIARRA, PAPE GUEYE, PAPE MATAR SARR et PATHÉ CISS Attaquants

SADIO MANE, NICOLAS JACKSON, ISMAILA SARR, BOULAYE DIA, CHERIF NDIAYE, ILIMAN NDIAYE, HABIB DIALLO, IBRAHIM MBAYE, CHEIKH SABALY et ASSANE DIAO.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

