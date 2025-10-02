CAN 2025 : La LONASE lance une belle promotion pour les parieurs et les vendeurs

En marge d’une cérémonie organisée, ce jeudi, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a lancé sa promotion en vue de préparer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui se tiendra au Maroc.

Une promotion spécialement dédiée aux parieurs et aux vendeurs selon le directeur général de la société qui souligne, par ailleurs, la régularité de la LONASE à accompagner les lions du Sénégal dans les compétitions internationales. « Cette cérémonie confirme l’empreinte de la LONASE dans la promotion du sport. Il est de coutume qu’à chaque fois que nos lions arrivent à se qualifier dans les compétitions internationales, que la LONASE donnent l’opportunité à ses parieurs mais aussi à ses vendeurs d’aller supporter l’équipe nationale », a déclaré Toussaint Manga.

Poursuivant, le directeur général de la LONASE salue l’engagement des parieurs et des vendeurs qui, d’après lui, sont les principaux acteurs qui font marcher la boîte. C’est pourquoi, selon ses dires, la société de paris sportif a décidé, cette année, de donner l’opportunité aux vendeurs d’aller assister à la CAN au Maroc.

La cérémonie de lancement de la promotion de la LONASE a été aussi l’occasion pour Toussaint Manga d’inviter les parieurs à tenter leur chance dans les différents produits de la société, notamment le PMU, la loterie ou encore les plateformes digitales LONASEBET.

À chaque fois que l’équipe nationale du Sénégal doit aller dans une compétition internationale, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) s’est toujours donnée pour mission de mobiliser la Nation derrière les lions de la Téranga afin de les booster.

El HADJI MODY DIOP