CAN 2025 : le gros coup de gueule d’Habib Beye

La Coupe d’Afrique des Nations approche à grands pas (du 21 décembre au 18 janvier) et concernera pas mal de joueurs en Ligue 1. Ces derniers devront quitter leur club respectif pour s’en aller au Maroc et rejoindre leur sélection. Une première polémique a déjà eu lieu à ce sujet puisque l’association européenne des clubs (ECA) a réussi à demander à la FIFA de repousser la mise à disposition de ses internationaux africains pour les avoir jusqu’au 15 décembre, plutôt qu’au 8 décembre. Les éléments concernés pourront donc disputer une journée de Ligue des Champions et de Ligue 1 supplémentaire. Cette décision ne plaît pas à tout le monde, à l’instar d’Habib Beye. «C’est incorrect que cette information soit donnée aussi tard aux sélectionneurs et aux fédérations impliqués dans cette compétition, qui est très importante, alors que des dates avaient été entérinées, une organisation mise en place, avec une préparation, des hôtels réservés», tacle le coach du Stade Rennais en conférence de presse.

International sénégalais à 45 reprises et finaliste de la CAN en 2002, l’ancien latéral se dit particulièrement choqué par ce manque de respect à l’égard de la compétition et des sélections africaines. «Je suis sur la même logique que mes confrères de clubs : j’ai les joueurs jusqu’au 15 décembre, et en tant que coach de Rennes je suis content de les avoir, mais il faut aussi se placer de l’autre côté. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe, par rapport à cette ingérence où on pense pouvoir impacter cette épreuve en la considérant comme mineure, cela a déjà existé dans le passé… Je l’ai déjà vécu. La CAN a été placée là en raison de la Coupe du monde des clubs, et tout le monde savait quelles étaient les dates depuis longtemps. Si on nous avait demandé de libérer nos joueurs le 8 décembre, on l’aurait fait le 8. On fait partie des clubs qui n’ont mis aucune pression sur aucune fédération pour garder nos joueurs.» Le Stade Rennais est directement concerné par la CAN puisque Mahamadou Nagida (Cameroun), Seko Fofana (Côte d’Ivoire) et Abdelhamid Ait Boudlal (Maroc) ont des chances d’y participer.