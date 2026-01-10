Uploader By Gse7en
CAN 2025 : Le Nigéria surclasse l’Algérie et retrouve le Maroc en demi-finale

10 janvier 2026 Actualité

Le Nigéria vient de livrer l’une des prestations les plus abouties depuis le début de la CAN en s’imposant par 2 buts à 0 face à l’Algérie grâce à des réalisations de Victor Oshimen et d’Akor Adams.

Dans un match maîtrisé de bout en bout, les Super Eagles ont fait parler leur suprématie en mettant un pressing rarement vu depuis le début de la compétition sur les fennecs d’Algérie.

Une victoire éclatante qui permet au Nigéria de décrocher son ticket pour les demi-finales. Les Super Eagles joueront contre le Maroc, pays hôte.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


