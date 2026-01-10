Uploader By Gse7en
CAN 2025 : Le Sénégal affrontera l’Égypte en demi-finale

10 janvier 2026 Actualité

Le Sénégal connait son adversaire pour les demi-finales de la CAN 2025. Il s’agit de l’Égypte qui vient de battre la Côte d’Ivoire par 3 buts à 2. Le match aura lieu le 14 janvier prochain.

Un match qui rappelle encore les souvenirs de la finale de la CAN 2022 lors de laquelle le Sénégal s’était imposé par tirs aux buts, gagnant ainsi sa première CAN de son histoire.

Le Sénégal et l’Égypte se sont aussi affrontés lors des éliminatoires de la coupe du monde 2022 et les Lions de la Téranga avaient éliminé les pharaons.


