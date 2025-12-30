Uploader By Gse7en
CAN 2025 : Le Sénégal écrase le Bénin et file en huitièmes

30 décembre 2025 Actualité

Le Sénégal vient de battre le Bénin par 3 buts à 0 grâce à des réalisations d’Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye. Dominateurs, les lions de la Téranga ont fait parler toute leur puissance face à une équipe béninoise qui pourtant bien résisté en début de match.

Cette victoire éclatante permet au Sénégal de terminer premier de son groupe à la différence de buts avec la RDC qui a aussi écrasé le Botswana.

Les lions de la Téranga affronteront le Soudan en huitièmes.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

