Can 2025 : Le Sénégal écrase le Botswana

23 décembre 2025 Actualité

Le Sénégal vient de s’imposer par trois buts à zéro face au Botswana pour son premier match dans cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Face à une équipe bostwanaise assez fébrile, les lions de la Téranga ont maîtrisé le match de bout en bout. Nicolas Jackson, double buteur et Chérif Ndiaye permettent, ainsi, au Sénégal de s’emparer de la première place de son groupe.

Le prochain match aura lieu, ce samedi, face à la RDC qui a battu le Bénin sur la plus petite des marques.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

