CAN 2025 : Le Sénégal, sacré champion d’Afrique

18 janvier 2026 Actualité

Le Sénégal termine sa compétition en beauté en remportant la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les lions de la Téranga viennent de battre le Maroc par 1 but à 0 dans le temps additionnel grâce à Pape Gueye.

Un deuxième trophée pour le Sénégal après le sacre de 2021. Les lions de la Téranga confirment leur suprématie sur le continent africain à l’heure actuelle en devant champions d’Afrique avec un parcours irréprochable. Le Sénégal n’a perdu aucun match dans cette édition 2025.

